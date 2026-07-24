Кандидаты НПК встретились с работниками предприятий Павлодара
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кандидаты в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана провели встречи с жителями и коллективами предприятий Павлодара.
В ходе поездки обсуждались вопросы трудовых отношений, развития энергетики, занятости молодежи, а также образования и здравоохранения.
«Мы регулярно встречаемся с производственными коллективами и видим, с какими трудностями они сталкиваются. Переработки не всегда учитываются должным образом, а вопросы техники безопасности требуют большего внимания», – сказал Нурсултан Шоканов.
Далее общение продолжилось в формате открытого микрофона. Павлодарцы задавали вопросы о защите правработников промышленных предприятий, ранее проведенной партией работе в регионе, а также о предложениях в сферах образования и здравоохранения.
Отдельная встреча прошла с коллективом АО «Павлодарэнерго». Ее участники обсудили модернизацию энергетической инфраструктуры, строительство новых генерирующих объектов и подготовку кадров для отрасли.
«Особое внимание необходимо уделить развитию современной энергетической инфраструктуры, поскольку надежное энергоснабжение является основой промышленного роста и привлечения инвестиций», – отметил председатель партии.
Также был представлен проект долгосрочного энергетического баланса Казахстана до 2035 года. По информации представителей НПК, документ предусматривает обновление действующих мощностей, строительство новых объектов генерации и поддержку инновационных проектов в сфере возобновляемой энергетики.
Работников предприятия также интересовали меры поддержки молодых специалистов. Кандидаты рассказали о предложении создать систему оплачиваемых стажировок для выпускников вузов и колледжей, которая позволит им получить первый практический опыт.
В рамках поездки представители НПК приняли участие в женском форуме. На встрече обсуждались вопросы занятости, профессионального обучения, предпринимательства и участия женщин в общественной жизни.
Экс-депутат Сената Ляззат Сулеймен рассказала о предложениях, касающихся равной оплаты труда, профессиональной переподготовки, развития женского предпринимательства и расширения участия женщин в органах принятия решений.
Кроме того, участники форума подняли вопросы доступности дошкольного и дополнительного образования для детей. По итогам встреч жители региона передали кандидатам свои предложения в сфере трудовых отношений, энергетики, образования и здравоохранения.
Самое читаемое
- Что происходит с главным вокзалом Семея и почему реконструкция затянулась
- Маск сообщил, что Grok опроверг математическую гипотезу 30-летней давности
- «Комбайн подняло и перевернуло»: очевидец рассказал о воронке в Павлодарской области
- ИИ OpenAI вышел из-под контроля во время тестирования
- Трамп допустил проведение более масштабной операции против Ирана