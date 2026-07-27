Кандидаты от партии «Әділет» обсудили с общественностью приоритеты социально-экономического развития Мангистауской области

Предвыборная кампания партии «Әділет» продолжилась в Мангистауской области. Республиканский предвыборный штаб во главе с председателем партии Айбеком Дадебаем провел встречи с жителями, представителями бизнеса, общественных организаций и трудовыми коллективами региона.

На встрече в Доме дружбы Актау были представлены ключевые положения предвыборной программы партии «Әділетті болашақ үшін». Айбек Дадебай подчеркнул, что верховенство закона остается основой развития страны, а особое внимание в программе уделено вопросам Мангистауской области и сохранению экосистемы Каспийского моря.

По его словам, партия намерена добиваться системного решения проблем региона, включая развитие энергетической инфраструктуры, обеспечение стабильной работы МАЭК и реализацию проектов, направленных на повышение энергетической безопасности области. Также обсуждались вопросы водоснабжения, занятости, модернизации коммунальных и инженерных сетей, экологии, здравоохранения и качества интернет-связи.

Кандидаты в депутаты Курултая представили семь стратегических целей партии на ближайшие пять лет. Рауан Кенжеханулы рассказал о мерах по улучшению жилищных условий и развитию сельских территорий, Унзила Шапак — о цифровой трансформации и развитии искусственного интеллекта, Аят Сугирбай — об укреплении института семьи и защите прав детей.

После встречи штаб посетил крупнейшие предприятия региона. На АО «КазАзот» обсуждались вопросы охраны труда, модернизации производственной инфраструктуры и реализации национального проекта по обновлению энергетического и коммунального комплекса.

В Актауском международном морском торговом порту представители партии встретились с работниками морской отрасли. Основными темами стали развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизация портовой инфраструктуры, поддержка отечественных перевозчиков, кадровое обеспечение и экспортный потенциал страны.

По итогам встреч представители партии сообщили, что все предложения жителей будут направлены в Республиканский предвыборный штаб, а наиболее значимые инициативы планируется включить в законодательные предложения партии. После Актау штаб продолжил предвыборную кампанию в Жанаозене.