Кандидаты партии «Ауыл» встретились с трудовыми коллективами в двух городах

Кандидаты в депутаты Национального курултая Республики Казахстан от партии «Ауыл» Даурен Бабамуратов, Жазира Султанкулова, Улан Абдыханов, Даурен Рахымбек, Ильяс Досхожаев и Ерали Билешвстретились с трудовым коллективом ТОО «СтальЦинк» в Астане.

Во время встречи с коллективом предприятия кандидаты представили основные направления предвыборной программы партии «Ауыл» под лозунгом «Процветает село – процветает страна!».



Особое внимание было уделено вопросам развития производства, повышения престижа человека труда, укрепления экономического потенциала регионов и поддержки предпринимательства. Кроме того, кандидаты ответили на вопросы сотрудников и обменялись мнениями.



В завершение встречи они пожелали коллективу предприятия успехов в работе и новых достижений, а также призвали активно принять участие в предстоящих выборах и сделать свой гражданский выбор.

Также представители Алматинского городского филиала партии «Ауыл» встретились с коллективом городской больницы №36, где рассказали о целях и задачах партии.



По словам председателя Алматинского городского филиала партии Ахметбека Конырбаева, предвыборная программа партии состоит из семи основных направлений.

«Уже утвержден список кандидатов в Национальный курултай. От партии выдвинуто 69 человек. Из них четыре кандидата представляют Алматы. Двое включены по молодежной квоте, один – по женской квоте», – сообщил Ахметбек Конырбаев.

Одним из семи направлений предвыборной программы является построение справедливого государства.

«Как известно, Президент страны обозначил ряд ключевых принципов, среди которых – закон и порядок, а также формирование образа честного гражданина. В будущем мы должны стремиться к построению справедливого государства и воспитывать достойных и честных граждан. Второе важное направление – продовольственная безопасность, которая является одним из приоритетов партии «Ауыл». Поскольку Казахстан является аграрной страной, мы должны развивать сельское хозяйство, чтобы не только обеспечивать внутренний спрос, но и расширять экспортный потенциал. Следующее направление программы – образование, наука и инновации. Эти стратегические принципы уже закреплены в Конституции, и мы должны уделять особое внимание развитию образования, науки и инноваций», – отметил Ахметбек Конырбаев.

Кроме того, в числе ключевых направлений программы партии – развитие инфраструктуры, поддержка традиционных семейных ценностей, справедливая социальная политика и вопросы экологии.

В завершение встречи председатель городского филиала призвал участников активно принять участие в предстоящих выборах, поддержать партию «Ауыл» и отдать свои голоса за ее кандидатов.