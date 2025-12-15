В Берлине проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по вопросу мирного урегулирования конфликта с Россией. Как сообщает Die Welt, канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу, оставив участие своему помощнику Гюнтеру Зауттеру, передаёт BAQ.KZ.

На встрече присутствуют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Со стороны Украины участвуют также секретарь СНБО Рустем Умеров.

Главной темой переговоров является обсуждение американского мирного плана. Причины, по которым Фридрих Мерц покинул встречу, официально не уточняются.