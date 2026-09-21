Каньон Аксу теперь можно увидеть с новой смотровой площадки

В Аксу-Жабаглинском заповеднике открыли новую смотровую площадку над каньоном Аксу. Теперь посетители смогут безопасно увидеть одну из самых известных природных достопримечательностей юга Казахстана с новой точки, передает BAQ.KZ.

Каньон Аксу протянулся примерно на 30 километров. Его глубина достигает 300-500 метров, а расстояние между верхними краями местами доходит до 800 метров.

Новая площадка появилась к 100-летию Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника. Ее создали для безопасного знакомства с каньоном и развития экологического туризма.

Сам заповедник ведет историю с 14 июля 1926 года. Это первый государственный природный заповедник Казахстана и Центральной Азии. Сейчас его площадь составляет 131 934,3 гектара.

Заповедник расположен на территории Туркестанской и Жамбылской областей. В 2015 году его включили во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а в 2016 году территория вошла в состав объекта Всемирного наследия «Западный Тянь-Шань».

Аксу-Жабаглы известен богатой фауной и флорой. Здесь зарегистрированы 299 видов птиц, 52 вида млекопитающих и 1312 видов высших растений. Среди обитателей заповедника снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь, туркестанская рысь и архар.

С новой смотровой площадки посетители смогут увидеть панораму каньона и познакомиться с природой заповедника, не выходя на опасные участки рельефа.