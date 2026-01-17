  • 17 Января, 14:03

Каныш Абубакиров назначен первым заместителем Министра обороны – начальником Генштаба ВС РК

Сегодня, 13:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
139
Фото: Akorda.kz

Распоряжением Главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен на должность первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооружённых Сил, передаёт BAQ.KZ.

Он освобождён от ранее занимаемой должности. Новое назначение направлено на дальнейшее укрепление руководящего состава Вооружённых Сил и повышение эффективности работы Генштаба.

Информация о предыдущих должностях и опыте Абубакирова подчеркивает его квалификацию и готовность к новым обязанностям на высшем уровне оборонного управления страны.

Кроме того, распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Самое читаемое

Наверх