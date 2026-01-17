Каныш Абубакиров назначен первым заместителем Министра обороны – начальником Генштаба ВС РК
Распоряжением Главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен на должность первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооружённых Сил, передаёт BAQ.KZ.
Он освобождён от ранее занимаемой должности. Новое назначение направлено на дальнейшее укрепление руководящего состава Вооружённых Сил и повышение эффективности работы Генштаба.
Информация о предыдущих должностях и опыте Абубакирова подчеркивает его квалификацию и готовность к новым обязанностям на высшем уровне оборонного управления страны.
Кроме того, распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
