На берегу Капчагайского водохранилища состоялась рабочая встреча депутата Мажилиса Наурыза Сайлаубая с предпринимателями, работающими на пляже №6. Основной темой стало развитие туристической инфраструктуры, благоустройство прибрежной зоны и защита прав бизнеса, передает BAQ.kz.

Во встрече также приняли участие аким города Конаева Асхат Бердиханов, представители палаты предпринимателей "Атамекен", компании "Жасыл Кала" и представители малого и среднего бизнеса. Участники открыто обсудили существующие проблемы и наметили пути их решения.

Наурыз Сайлаубай подчеркнул важность диалога власти и бизнеса в вопросах развития туризма.

– Мы будем добиваться того, чтобы прибрежная зона развивалась не за счёт ущемления прав предпринимателей, а в партнёрстве с ними. Интересы людей, вкладывающих свои силы и средства в развитие туризма, должны быть защищены, – отметил депутат.

Особое внимание было уделено необходимости системного подхода к управлению туристической сферой. Предприниматель Камбар Байкенов отметил, что туризмом должны заниматься профильные органы, а не службы ЖКХ.

– Туризм – это отдельное направление, требующее своей стратегии и подходов. Этот вопрос должен курировать отдел туризма, а не ЖКХ. Только так мы сможем системно развивать прибрежную зону и привлекать туристов, – подчеркнул бизнесмен.

Среди ключевых проблем предприниматели назвали отсутствие инженерных коммуникаций, нехватку комплексного благоустройства и случаи необоснованных административных ограничений. Представители акимата и профильных ведомств выразили готовность к совместной работе по устранению этих барьеров.

По итогам встречи стороны договорились о подготовке детального плана развития пляжа №6. Документ будет представлен к концу текущего туристического сезона и станет основой для дальнейшего обустройства и модернизации популярной прибрежной зоны.