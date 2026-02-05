Капитализация рынка акций Казахстана по итогам 2025 года увеличилась на 18,7% и достигла 39 трлн тенге. В декабре рост составил 1,7%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по регулированиюи развитию финансового рынка.

По состоянию на 1 января 2026 года в торговых списках Казахстанской фондовой биржи (KASE) находились акции 87 наименований 74 отечественных эмитентов. По итогам 2025 года Индекс KASE вырос на 26,1% и достиг 7 031,3 пункта. В декабре показатель прибавил 3,1%.

Объем торгов акциями за год составил 342,1 млрд тенге, что на 14,7% больше по сравнению с 2024 годом. В декабре объем торгов достиг 22,0 млрд тенге.

Объем корпоративного долга, торгуемого на KASE, за 2025 год увеличился на 18,5% и составил 16,2 трлн тенге. Государственный долг, обращающийся на бирже, вырос на 18,0% — до 31,9 трлн тенге.

На рынке коллективного инвестирования на 1 января 2026 года действовали 59 паевых инвестиционных фондов: 25 интервальных, 31 закрытый и 3 открытых. Активы под управлением паевых фондов составили 349,6 млрд тенге, сократившись за год на 0,6%, в основном из-за выкупа паев отдельного фонда. При этом 82,7% активов паевых фондов (289,0 млрд тенге) приходились на портфель ценных бумаг.

Институциональная структура рынка на начало 2026 года включала 42 брокера и дилера (16 банков и 26 небанковских организаций), 11 банков-кастодианов и 21 компанию по управлению инвестиционными портфелями.

Количество счетов в системе номинального держания Центрального депозитария за 2025 год выросло на 44,6% и достигло 5,06 млн. При этом число лицевых счетов, открытых через агрегированные омнибус-счета брокеров, увеличилось на 55% — до 4,36 млн.

В 2025 году была прекращена лицензия АО "First Heartland Securities" по его добровольному обращению, что повлияло на снижение совокупных финансовых показателей профессиональных участников рынка.

В результате активы профучастников рынка ценных бумаг на 1 января 2026 года составили 600,1 млрд тенге, сократившись за год на 22,1%. Их обязательства уменьшились на 39,5% — до 145,8 млрд тенге, а собственный капитал снизился на 14,0% — до 454,3 млрд тенге.

Нераспределенная прибыль брокеров, дилеров и управляющих инвестиционным портфелем по итогам 2025 года составила 161,6 млрд тенге против 177,4 млрд тенге годом ранее.