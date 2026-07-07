Капитализация фондового рынка Казахстана превысила 47 трлн тенге

Капитализация рынка акций Казахстана по состоянию на 1 июня 2026 года достигла 47,4 трлн тенге. За май показатель увеличился на 0,6%, а с начала года рост составил 21,6%, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Основным фактором роста стало подорожание акций компаний, входящих в индекс KASE. Наибольший рост показали акции Kaspi.kz, которые за месяц прибавили 10,5%, а также КазМунайГаза – 1,2%.

Несмотря на рост общей капитализации рынка, индекс Казахстанской фондовой биржи (KASE) по итогам мая снизился на 0,1% и составил 7 838,16 пункта. При этом с начала 2026 года индекс остается в плюсе, увеличившись на 11,5%.

По состоянию на 1 июня в официальных списках KASE находились акции 88 наименований 75 казахстанских эмитентов, включая две бумаги, обращающиеся в секторе нелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов акциями снизился более чем втрое

В мае объем торгов акциями составил 29,7 млрд тенге, что оказалось в 3,2 раза меньше, чем месяцем ранее.

Снижение произошло главным образом из-за уменьшения активности инвесторов по акциям Казахтелекома, КазТрансОйла, Air Astana, Народного банка Казахстана и КазМунайГаза.

Казахстанцы продолжают инвестировать в иностранные компании

В секторе KASE Global на начало июня были доступны акции 47 иностранных компаний, 3 американские депозитарные расписки (ADR) и 22 биржевых инвестиционных фонда (ETF) – всего бумаги 63 зарубежных эмитентов.

Объем торгов в этом секторе за май составил 19,2 млрд тенге, сократившись на 30,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Наиболее заметно снизились объемы сделок с акциями Apple, Intel, Microsoft, Advanced Micro Devices (AMD), ConocoPhillips, а также с фондами SPDR Gold Trust и ProShares Trust.

Рынок облигаций продолжает расти

Объем корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, за май увеличился на 1,5% и достиг 17 трлн тенге. С начала года рост составил 4,6%.

При этом объем торгов корпоративными облигациями вырос сразу на 23,6%, достигнув 906 млрд тенге. Рост обеспечило увеличение размещений на первичном рынке, где объем торгов вырос на 35,5%.

На начало июня на KASE обращались 755 выпусков корпоративных облигаций 166 эмитентов.

Объем государственных ценных бумаг, обращающихся на Казахстанской фондовой бирже, за месяц вырос на 2,5% и составил 36,2 трлн тенге. С начала года показатель увеличился на 13,6%.

Вместе с тем общий объем торгов государственными облигациями снизился на 12%, составив 849,3 млрд тенге.

В мае Министерство финансов привлекло 581,9 млрд тенге, разместив девять выпусков государственных облигаций с доходностью от 15,01% до 18,91%. Еще 72,8 млрд тенге привлекли акиматы двенадцати областей и города Шымкента для реализации государственных программ.

Активы инвестиционных фондов продолжают увеличиваться

На рынке коллективного инвестирования по состоянию на 1 июня работали 58 паевых инвестиционных фондов, среди которых:

29 закрытых;

25 интервальных;

2 открытых;

2 биржевых.

Общий объем активов под их управлением достиг 326,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 5,6% благодаря росту стоимости активов.

Большую часть портфелей – 271,4 млрд тенге, или 83,1% – составляют ценные бумаги.

Казахстанцы открыли более 5,5 млн инвестиционных счетов

Количество счетов в системе Центрального депозитария продолжает расти.

По состоянию на 1 июня их число достигло 5,54 млн, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Из них:

697,8 тыс. – субсчета клиентов брокеров;

– субсчета клиентов брокеров; 4,85 млн – лицевые счета, учитываемые через агрегированные омнибус-счета.

С начала года количество лицевых счетов увеличилось на 11,1%.

Профучастники рынка увеличили активы

Активы профессиональных участников рынка ценных бумаг за май выросли на 2,6% и достигли 637,9 млрд тенге. С начала года рост составил 6,3%.

Обязательства увеличились на 9,5% – до 171,3 млрд тенге. Это связано главным образом с ростом заемных средств и начислением дивидендов акционерам.

Собственный капитал участников рынка также вырос – на 0,3%, составив 466,7 млрд тенге. Основным источником роста стала нераспределенная прибыль.