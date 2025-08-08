Прокуратура Аягозского района Абайской области выявила факт неэффективного расходования бюджетных средств на сумму свыше 1,4 млрд тенге при заключении договора на капитальный ремонт котельной "Центральная", передает BAQ.KZ.

30 мая 2025 года районный отдел жилищно-коммунального хозяйства заключил контракт с ТОО "МИТ Теплосервис" на сумму более 1 млрд тенге, используя способ закупки у единственного источника. Основанием для такого выбора была необходимость предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций.

Однако, как установила прокуратура, в 2025 году чрезвычайное положение на территории района не объявлялось, а значит, применения данного способа закупок не было оснований.

Кроме того, в ноябре 2023 года отдел уже заключил аналогичный договор на установку нового котла с гарантийным сроком в три года на сумму 110 млн тенге.

В результате прокурорского надзора незаконный договор был отменён, а руководитель отдела ЖКХ привлечён к административной ответственности по статье 207 КоАП РК (нарушение законодательства о государственных закупках) с наложением штрафа в размере 200 минимальных расчетных показателей.

Прокуратура продолжит контролировать рациональное использование бюджетных средств и борьбу с нарушениями в сфере госзакупок.