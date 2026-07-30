Капшагай готовят к этапу водной Формулы-1 в 2027 году

Капшагайское водохранилище может получить гоночную трассу мирового уровня. Этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O планируют провести в Конаеве в 2027 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Соглашение подписали представители международной организации F1H2O, компании iHolding, официальной делегации Саудовской Аравии и аким области Марат Султангазиев. Документ предусматривает проведение этапа в Конаеве, а сам чемпионат может проходить на Капшагае в течение ближайших пяти лет.

По данным пресс-службы Казахстан станет шестой страной в календаре сезона, принимающей чемпионат мира.

Соревнования ждут не менее 5 тысяч иностранных гостей. С учетом местных жителей и туристов зрителей на берегу будет заметно больше. Трансляции гонок, по прогнозам организаторов, посмотрят около 1 миллиарда человек по всему миру.

Почему выбрали Капшагай

Султангазиев напомнил, что водохранилище уже принимает крупные международные старты.

«Саудовская Аравия успешно реализует масштабные спортивные проекты мирового уровня, уделяя особое внимание развитию международных соревнований и популяризации здорового образа жизни. Алматинская область также активно развивает это направление. Ежегодно на Капшагайском водохранилище проходят ультрамарафон Tengri Ultra и международные соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman, а также проводятся спортивные мероприятия республиканского уровня. Проведение подобных международных турниров способствует развитию туризма и открывает новые возможности для социально-экономического развития региона. Поэтому мы готовы совместно реализовать этот проект», - отметил Марат Султангазиев.

Что построят на берегу

Председатель правления и представитель организаций KSA ProMediaPortal и F1H2O Яссер Али Аль-Ями сообщил, что сейчас в чемпионате участвуют 11 государств. Соревнования технически сложные и предъявляют высокие требования, поэтому выйти на воду могут только специально подготовленные команды.

Безопасность зрителей организаторы обещают обеспечить полностью. На площадке появятся VIP-зоны, центр управления гонками, специальные площадки для подготовки команд и современный медиацентр.

Для гостей подготовят зоны семейного отдыха, где можно будет познакомиться с культурой Казахстана, попробовать национальные блюда и купить сувениры. Помимо спортивной программы болельщиков ждут праздничные мероприятия, а церемонию закрытия завершит масштабный гала-концерт со звездами мировой величины.

Гостей из Саудовской Аравии убедили показатели региона.

«Сегодня между Саудовской Аравией и Казахстаном сложилось прочное сотрудничество. Мы изучили показатели развития Алматинской области и убедились в ее высоком потенциале. Уверены, что в будущем этот регион станет международным центром бизнеса», - заявил председатель правления Яссер Али Аль-Ями.

В пресс-службе акима рассчитывают, что ближайшие пять лет Алматинская область будет принимать любителей спорта со всего мира, а Конаев превратится в один из крупнейших туристических центров региона.