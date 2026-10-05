Капшагай принял 2 млн отдыхающих: как растет туризм в Алматинской области

За восемь месяцев 2026 года туристическая отрасль принесла бюджету Алматинской области 3,9 млрд тенге. Налоговые поступления выросли на 39,3%. Одновременно увеличиваются расходы туристов на гостиницы, отдых и другие услуги.

Туристический поток в Алматинскую область продолжает расти. Вместе с ним увеличиваются доходы местного бизнеса и поступления в бюджет.

Только за январь–июнь гостиницы и зоны отдыха региона приняли 263 776 туристов. За это время им оказали услуги на 8,34 млрд тенге.

Годом ранее объем таких услуг составлял 6,39 млрд тенге. Показатель вырос на 30,5%.

Растет и число мест, где могут остановиться путешественники. Если в прошлом году в области было 285 объектов размещения, то сейчас их уже 308.

«Каждый турист вносит свой вклад в экономику региона. Он останавливается в гостинице, питается, пользуется транспортом, посещает экскурсии, приобретает товары на местном рынке. То есть с каждым прибывающим туристом растут доходы местных предпринимателей. Это, в свою очередь, увеличивает налоговые поступления в бюджет», – рассказал руководитель управления туризма Алматинской области Куанышбек Мирамбекулы.

По его словам, задача региона – не только привлекать больше путешественников, но и создавать условия, чтобы они оставались здесь дольше и пользовались большим количеством туристических услуг.

Более 113 тысяч иностранных туристов

С начала года Алматинскую область посетили 113 659 иностранных путешественников. По данным системы eQonaq, по этому показателю регион занимает третье место в Казахстане.

Одними из главных точек притяжения остаются национальные парки.

За восемь месяцев Иле-Алатауский национальный парк посетили более 1,3 млн человек. В «Көлсай көлдері» побывали около 399 тысяч туристов, в «Шарыне» – более 202 тысяч.

В общей сложности три нацпарка за этот период зафиксировали около 1,92 млн посещений.

Два миллиона отдыхающих приехали на Капшагай

Еще одним популярным направлением стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве. В этом году там побывали около 2 млн отдыхающих.

Сейчас в туристической отрасли Алматинской области работают 48 туроператоров и 24 гида.