Капшагайское водохранилище заполнено на 98%

В Капшагайском водохранилище на сегодняшний день собрано 18,04 млрд кубометров воды, передает BAQ.kz.

Оно заполнено на 98%.

Как сообщили специалисты, такого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить поливной водой сельскохозяйственные земли Акдалинского и Шенгельдинского сельских округов.

Капшагайское водохранилище регулирует поток трансграничной реки Или, которая впадает в озеро Балхаш. В межвегетационный период из водохранилища в Балхаш было направлено около 4 млрд кубометров воды.

Председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Сеилбек Нурымбетов отметил, что Казахстан поддерживает постоянный контакт с китайской стороной по вопросам трансграничных рек, включая реку Или.

По его словам, благодаря совместной работе двух стран аграрии Алматинской области уже третий год подряд стабильно получают необходимый объем поливной воды.