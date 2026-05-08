Капшагайское водохранилище заполнено на 98%
Это может обеспечить полив сельхозугодий.
В Капшагайском водохранилище на сегодняшний день собрано 18,04 млрд кубометров воды, передает BAQ.kz.
Оно заполнено на 98%.
Как сообщили специалисты, такого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить поливной водой сельскохозяйственные земли Акдалинского и Шенгельдинского сельских округов.
Капшагайское водохранилище регулирует поток трансграничной реки Или, которая впадает в озеро Балхаш. В межвегетационный период из водохранилища в Балхаш было направлено около 4 млрд кубометров воды.
Председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Сеилбек Нурымбетов отметил, что Казахстан поддерживает постоянный контакт с китайской стороной по вопросам трансграничных рек, включая реку Или.
По его словам, благодаря совместной работе двух стран аграрии Алматинской области уже третий год подряд стабильно получают необходимый объем поливной воды.