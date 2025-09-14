Караганда и Казань запустили совместную программу подготовки на базе медуниверситетов
Поступление осуществляется по результатам ЕНТ.
Карагандинский медицинский университет и Казанский государственный медицинский университет открыли совместную образовательную программу "Медицина", передаёт BAQ.KZ.
Обучение проходит в очном формате на базе двух вузов – в Караганде и Казани. Срок освоения программы составляет шесть лет. Выпускники получат два диплома, что дает право работать врачом в Казахстане и России без прохождения дополнительной аккредитации.
"Также предоставляется возможность продолжить обучение в резидентуре в Казахстане или в клинической ординатуре в Российской Федерации по выбранной специальности. Выпускники программы смогут работать врачами практического здравоохранения, заниматься научной и педагогической деятельностью, а также развиваться в международной медицинской среде", - пояснили в министерстве здравоохранения.
Поступление осуществляется по результатам Единого национального тестирования в Казахстане и комплексного тестирования (аналог ЕГЭ) в Российской Федерации. Совместная программа "Медицина" объединяет опыт двух ведущих медицинских университетов и открывает новые возможности для будущих врачей.
