В Караганде с 26 по 28 декабря состоятся матчи заключительного IV тура Открытого командного чемпионата Казахстана в Суперлиге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Соревнования пройдут в Центре настольного тенниса Saryarka.

Среди 12 клубов основными претендентами на золотые медали являются Altay Pro (Усть-Каменогорск), "Караганда-1" УГМК (Свердловская область, Россия).