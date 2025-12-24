  • 24 Декабря, 03:44

Караганда примет заключительный тур командного чемпионата по настольному теннису

Сегодня, 03:38
АВТОР
НОК РК Сегодня, 03:38
Сегодня, 03:38
31
Фото: НОК РК

В Караганде с 26 по 28 декабря состоятся матчи заключительного IV тура Открытого командного чемпионата Казахстана в Суперлиге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. 

Соревнования пройдут в Центре настольного тенниса Saryarka.

Среди 12 клубов основными претендентами на золотые медали являются Altay Pro (Усть-Каменогорск), "Караганда-1" УГМК (Свердловская область, Россия).

