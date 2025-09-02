Необычный случай произошёл в середине августа в самом центре города, передает BAQ.KZ.

Мужчина с молотком в руках напугал прохожих, устроил дебош и повредил автомобиль. Теперь его действия могут получить уголовно-правовую оценку.

По данным пресс-службы Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды, 13 августа 2025 года гражданин Ш. устроил настоящий переполох по адресу: ул. Молокова, 121А. Находясь в общественном месте, он громко ругался нецензурной бранью, бросался с молотком на прохожих и повредил чужую машину.

Как рассказала в суде потерпевшая Л., Ш. был ей незнаком. Тем не менее он без всякой причины стал угрожать ей убийством и разбил молотком её автомобиль.

Ш. вину не отрицал. Суд установил, что его действия явно выходят за рамки административного правонарушения — это не просто мелкое хулиганство, а полноценное уголовно наказуемое деяние. По совокупности фактов речь идёт о хулиганстве с элементами угрозы и насилия, предусмотренном статьёй 293 Уголовного кодекса РК.

В связи с этим суд прекратил производство по административной статье (434 ч.1 и 147-1 ч.1 КоАП РК) и постановил передать материалы дела в Управление полиции Караганды для возбуждения уголовного дела и принятия соответствующего процессуального решения.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.