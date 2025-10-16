Судом по уголовным делам специализированного межрайонного суда Карагандинской области вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в неправомерных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

Речь идет о тяжком преступлении, совершённом в феврале–марте 2025 года в городах Абай и Караганда.

Суд установил, что мать и отчим 15-летней девочки предложили ей вступить в брак с 38-летним мужчиной. После её отказа отчим всё же отправил несовершеннолетнюю вместе с подсудимым в Караганду, где они остановились в съёмной квартире. Несмотря на осознание возраста девочки, мужчина совершил в отношении неё преступление.

Дело было рассмотрено по п.1) ч. 3-1 ст. 120 Уголовного кодекса РК — "Неправомерные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего лица". Прокуратура просила назначить максимально строгое наказание — 17 лет лишения свободы. Защита настаивала на переквалификации на более мягкую статью — ст. 122 УК РК, но суд отклонил это ходатайство.

В ходе процесса вина подсудимого была полностью доказана показаниями потерпевшей, её законного представителя, свидетелей, результатами экспертиз и другими доказательствами. Смягчающих обстоятельств суд не установил.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст. 120 ч. 3-1 п.1) УК и ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободыс пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Судом также вынесено частное постановление в адрес прокурора для проверки наличия в действиях матери и отчима состава преступления.

Судебные акты не вступили в законную силу.