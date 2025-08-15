Карагандинец угнал иномарку и устроил погоню с полицией в стиле GTA
В Караганде полиция за считанные минуты поймала угонщика Toyota Carina.
В Караганде полицейские задержали угонщика автомобиля всего за несколько часов после преступления, передает BAQ.KZ.
Ранним утром 15 августа в дежурную часть по каналу "102" поступило сообщение о краже автомобиля Toyota Carina у дома на улице Н. Абдирова. Информация сразу была передана всем патрульным экипажам города.
Вскоре машину заметили на заправке на улице Ерубаева. Увидев полицейских, водитель резко тронулся с места, пытаясь скрыться. Экипаж вызвал подкрепление, и благодаря слаженным действиям правоохранителей автомобиль удалось заблокировать, а нарушителя задержать.
За рулём оказался 26-летний житель Караганды. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Полиция напоминает: охрана правопорядка ведётся круглосуточно, и каждый нарушитель будет найден и привлечён к ответственности.
