В Караганде полицейские задержали угонщика автомобиля всего за несколько часов после преступления, передает BAQ.KZ.

Ранним утром 15 августа в дежурную часть по каналу "102" поступило сообщение о краже автомобиля Toyota Carina у дома на улице Н. Абдирова. Информация сразу была передана всем патрульным экипажам города.

Вскоре машину заметили на заправке на улице Ерубаева. Увидев полицейских, водитель резко тронулся с места, пытаясь скрыться. Экипаж вызвал подкрепление, и благодаря слаженным действиям правоохранителей автомобиль удалось заблокировать, а нарушителя задержать.

За рулём оказался 26-летний житель Караганды. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Полиция напоминает: охрана правопорядка ведётся круглосуточно, и каждый нарушитель будет найден и привлечён к ответственности.