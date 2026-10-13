Карагандинец Виктор Друзин поборется за звание лучшего синхрониста года

Карагандинец Виктор Друзин вошел в пятерку лучших спортсменов года в мужском артистическом плавании по версии World Aquatics. Кто получит награду, решат болельщики в открытом голосовании, и поддержать казахстанца может каждый.

Артистическое плавание раньше называли синхронным. Мужчины в этом виде спорта выступают сравнительно недавно, и казахстанец уже на равных соперничает с лучшими. За награду вместе с Друзиным поборются британец Ранджуо Томблин, колумбиец Густаво Санчес, китаец Муе Го и итальянец Филиппо Пелати.

Сезон, которым можно гордиться

Этот год Виктор провел ярко. В июне на суперфинале Кубка мира в Торонто он взял сразу три медали, бронзу в техническом соло, серебро в произвольной программе и бронзу в микст-дуэте с Наргизой Болатовой.

В июле на чемпионате Азии в Бангкоке Друзин выиграл техническое соло и во второй раз стал чемпионом континента. В августе он поднялся на пьедестал юниорского чемпионата мира в Будапеште, заняв третье место. А на Азиатских играх 2026 года принес Казахстану бронзу в составе смешанной команды.

За каждой из этих медалей стоит работа спортсмена и его тренера Елены Котовой.

Как проголосовать

Победителя определят по количеству лайков. Чтобы отдать голос за Друзина, нужно зайти на страницу World Aquatics в Instagram, найти публикацию с номинантами в категории Artistic Swimming | Men и поставить лайк под комментарием с отметкой @druzin.viktor.

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области призывает жителей поддержать земляка.