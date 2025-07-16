В Карагандинской области завершено расследование громкого уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в серии мошенничеств на сумму свыше 200 миллионов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz, женщина в течение полутора лет представлялась сотрудником банка и предлагала доверчивым гражданам "услугу" по досрочному погашению кредитов. На деле всё оказывалось тщательно продуманной схемой: под вымышленным предлогом она оформляла на потерпевших новые банковские займы, а затем присваивала полученные средства.

Следственно-оперативной группой установлены 98 эпизодов преступной деятельности, охвативших десятки жертв. По предварительным данным, ущерб, нанесённый пострадавшим, составил более 200 миллионов тенге. Незаконная схема действовала как минимум полтора года, прежде чем её удалось остановить. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом, а уголовное дело готовится к передаче в суд.

Правоохранительные органы призывают граждан к бдительности и напоминают: не стоит доверять незнакомцам, представляющимся сотрудниками банков или других финансовых организаций. Любое подозрительное предложение следует проверять исключительно через официальные каналы.