Карагандинку спасли от суицида сотрудники МЧС
В Караганде спасатели сняли девушку с подоконника 17-го этажа, предотвратив трагедию.
Сегодня, 11:34
52Фото: Pixabay.com
В Караганде сотрудники МЧС и полиции предотвратили попытку суицида в одном из многоэтажных домов на проспекте Республики. По данным правоохранителей, девушка 2006 года рождения стояла на подоконнике квартиры, расположенной на 17-м этаже, передаёт BAQ.KZ.
Спасатели оперативно поднялись на крышу и с помощью альпинистского снаряжения спустились к окну. Им удалось аккуратно втянуть девушку обратно в помещение и обеспечить её безопасность.
После спасения она была передана бригаде скорой медицинской помощи.
