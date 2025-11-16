  • 16 Ноября, 11:50

Карагандинку спасли от суицида сотрудники МЧС

В Караганде спасатели сняли девушку с подоконника 17-го этажа, предотвратив трагедию.

Фото: Pixabay.com

В Караганде сотрудники МЧС и полиции предотвратили попытку суицида в одном из многоэтажных домов на проспекте Республики. По данным правоохранителей, девушка 2006 года рождения стояла на подоконнике квартиры, расположенной на 17-м этаже, передаёт BAQ.KZ.

Спасатели оперативно поднялись на крышу и с помощью альпинистского снаряжения спустились к окну. Им удалось аккуратно втянуть девушку обратно в помещение и обеспечить её безопасность.

После спасения она была передана бригаде скорой медицинской помощи.

