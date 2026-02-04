Карагандинская область формирует около 6,5% валового внутреннего продукта Казахстана, что обеспечивает региону четвёртое место по экономическому вкладу в стране. Такой результат сохраняется на протяжении последних нескольких лет, подтверждая устойчивость экономики региона и его системную роль в экономике страны, передаёт BAQ.KZ.

Ключевым фактором остаётся промышленность, обеспечивающая устойчивый рост и высокую долю в экономике страны. За 2025 год промышленное производство достигло 5 трлн тенге.

"По итогам 2025 года регион показывает стабильный рост по всем ключевым направлениям. Драйвером остаётся промышленность: произведено промышленной продукции на 5 трлн тенге, с ростом на 6%. Это второе место в республике. Устойчиво развивается обрабатывающая отрасль – 3,8 трлн тенге, что подтверждает курс на диверсификацию и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", – отметил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Дулат Ашкенов.

В области также выросло машиностроение.

Регион сохраняет лидерство в чёрной металлургии и производстве стали и плоского проката, а также занимает ведущие позиции по выпуску рафинированной меди и серебра.

Устойчивый рост и в горнодобывающей отрасли. При этом добыча угля увеличилась на 13,6%.

Экономисты отмечают, что высокий удельный вес в ВВП – это показатель значимости региона для всей страны и важный сигнал для инвесторов.