Карагандинская область станет ближе туристам: достопримечательности и маршруты появятся в 2ГИС

Планировать путешествия по Карагандинской области станет удобнее. Туристические достопримечательности, маршруты и места отдыха региона получат более широкое представительство на цифровых картах 2ГИС. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали туристский информационный центр Visit Karaganda и компания 2ГИС.

Сотрудничество предусматривает совместную работу по актуализации информации о туристических объектах, а также разработку и размещение новых маршрутов. Особое внимание планируется уделить популярным направлениям, включая Каркаралинск и Балхаш. Благодаря этому путешественники смогут самостоятельно находить интересные локации, строить маршруты и получать необходимую информацию для комфортного знакомства с регионом.

Как отметил директор туристского информационного центра Visit Karaganda Бахтиар Бекмурзаев, туристический потенциал области значительно шире, чем представлено сегодня на цифровых картах. Многие природные достопримечательности заслуживают большего внимания, однако добраться до них самостоятельно бывает непросто.

«У нас есть национальные парки Буйратау и Каркаралинск, горы Кызыларай, пик Аксоран — самая высокая точка области. Но туристам бывает непросто самостоятельно добраться до этих мест. Вместе с 2ГИС мы хотим разработать и добавить на карту маршруты, которых пока нет. Это поможет путешественникам легче планировать поездки и открывать для себя новые уголки региона», — рассказал Бахтиар Бекмурзаев.

Актуальность такого сотрудничества подтверждается популярностью цифровых сервисов. Приложение 2ГИС с картой Карагандинской области установили 1,4 миллиона пользователей. Наибольшая активность приходится на летний период, особенно июль и август, когда традиционно возрастает интерес к внутреннему туризму и поездкам на природу.

Туристический поток в регион также демонстрирует высокий интерес путешественников к его возможностям. Только за летний сезон Карагандинскую область посетили более 400 тысяч туристов.

Расширение туристической информации на цифровых картах позволит сделать достопримечательности региона доступнее, повысить узнаваемость природных и культурных объектов и стимулировать развитие самостоятельного туризма. В перспективе это откроет путешественникам больше возможностей для знакомства с уникальной природой и туристическими локациями Центрального Казахстана.