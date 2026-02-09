Карагандинская область теряет людей: минус рождаемость и отток населения
Казахстанская федерация футбола Регион завершил 2025 год с сокращением численности жителей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская федерация футбола Регион завершил 2025 год с сокращением численности жителей, сообщает BAQ.kz.
Демография уходит в минус сразу по двум направлениям — рождаемость падает, миграция остается отрицательной.
По итогам 2025 года численность населения Карагандинской области снизилась до 1,131 млн человек. За год регион потерял 2,6 тысячи жителей. Основная часть населения по-прежнему сосредоточена в городах — более 82%.
Снижается и естественный прирост. Он сократился в полтора раза и составил чуть более трех тысяч человек. Количество новорожденных уменьшилось сразу на 11,5%, тогда как смертность практически не изменилась.
Отдельной проблемой остается миграция. За год из области уехало почти на 5,7 тысячи человек больше, чем прибыло. Несмотря на небольшое улучшение показателя по сравнению с прошлым годом, отток населения продолжает усиливать демографическое давление на регион.
Женщины по-прежнему составляют большинство населения — 52% против 48% мужчин.
Годом ранее в Карагандинской области проживало более 1,133 млн человек.
Самое читаемое
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- Нурлан Сабуров прокомментировал информацию о невъездном статусе в Россию
- Названы суммы выплат казахстанским спортсменам за медали Олимпиады-2026
- Жители районов Мангистауской области жалуются на бездорожье и грязь