Регион завершил 2025 год с сокращением численности жителей, сообщает BAQ.kz.

Демография уходит в минус сразу по двум направлениям — рождаемость падает, миграция остается отрицательной.

По итогам 2025 года численность населения Карагандинской области снизилась до 1,131 млн человек. За год регион потерял 2,6 тысячи жителей. Основная часть населения по-прежнему сосредоточена в городах — более 82%.

Снижается и естественный прирост. Он сократился в полтора раза и составил чуть более трех тысяч человек. Количество новорожденных уменьшилось сразу на 11,5%, тогда как смертность практически не изменилась.

Отдельной проблемой остается миграция. За год из области уехало почти на 5,7 тысячи человек больше, чем прибыло. Несмотря на небольшое улучшение показателя по сравнению с прошлым годом, отток населения продолжает усиливать демографическое давление на регион.

Женщины по-прежнему составляют большинство населения — 52% против 48% мужчин.

Годом ранее в Карагандинской области проживало более 1,133 млн человек.