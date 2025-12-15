В городе Жанаозен завершились индивидуальные соревнования чемпионата Казахстана по дзюдо среди спортсменов 2006–2008 годов рождения. Турнир проходил с 11 по 14 декабря и собрал сильнейших юных дзюдоистов со всех регионов страны, передаёт BAQ.KZ.

13 декабря были разыграны комплекты наград в 14 весовых категориях, по итогам которых сформировался общий командный медальный зачет.

Лидером соревнований стала сборная Карагандинской области, завоевавшая четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место заняла команда Алматинской области — в ее активе две золотые и три бронзовые награды, а также два пятых места. Замкнула тройку лидеров сборная Туркестанской области, выигравшая две золотые и три бронзовые медали, а также занявшая одно пятое место.

Чемпионат стал важным этапом в подготовке молодых дзюдоистов и позволил определить наиболее сильные региональные команды страны.