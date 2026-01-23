Жители Караганды повторили свадебную церемонию спустя десять лет после официального бракосочетания — причиной стали утраченные фото и видеозаписи с первой свадьбы. Историей женщина поделилась в социальных сетях, сообщает BAQ.kz.

По ее словам, в 2014 году, после трех лет отношений, пара поженилась, однако уже после торжества выяснилось, что у нанятых фотографов и операторов вышел из строя компьютер, и весь свадебный материал был утерян. В итоге от важного дня остались лишь несколько любительских снимков, сделанных друзьями на телефоны.

Тогда невеста в шутку, а потом и всерьез сказала мужу, что на десятилетие свадьбу нужно будет повторить — уже с проверенными специалистами. Спустя годы она об этом пожелании забыла. Однако в день ее рождения, на который изначально планировался обычный семейный вечер, супруг преподнес сюрприз — полноценную свадебную церемонию с узату, первым танцем и той самой песней, под которую они когда-то вступили в брак.

"Потом был наш первый танец. Под ту же песню, в которую мы вступили в семейную жизнь. Поплакали оба", — написала автор поста, добавив, что эмоции от обновленной свадьбы оказались не менее сильными, чем десять лет назад.

Публикация вызвала активный отклик в соцсетях — пользователи отметили поступок мужчины как редкий пример верности слову и внимательного отношения к семье.