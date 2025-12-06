  • 6 Декабря, 17:00

Карагандинские предприниматели добровольно ограничили продажу алкоголя после 18:00

Этот шаг направлен на повышение уровня общественной безопасности.

Сегодня, 15:29
Фото: Pixabay.com

В Осакаровском районе Карагандинской области 50 предпринимателей добровольно прекратили продажу алкогольной продукции после 18:00, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Инициатива реализована в рамках идеологии Президента "Закон и Порядок" и при поддержке районной прокуратуры.

Отмечается, что в 11 селах от торговли алкогольной продукцией отказались полностью.

По данным надзорного органа, такой шаг демонстрирует эффективное взаимодействие государства, бизнеса и общества, направленное на повышение уровня общественной безопасности и профилактику правонарушений.
 
 
 

