Карагандинские предприниматели добровольно ограничили продажу алкоголя после 18:00
Этот шаг направлен на повышение уровня общественной безопасности.
Сегодня, 15:29
89Фото: Pixabay.com
В Осакаровском районе Карагандинской области 50 предпринимателей добровольно прекратили продажу алкогольной продукции после 18:00, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
Инициатива реализована в рамках идеологии Президента "Закон и Порядок" и при поддержке районной прокуратуры.
Отмечается, что в 11 селах от торговли алкогольной продукцией отказались полностью.
По данным надзорного органа, такой шаг демонстрирует эффективное взаимодействие государства, бизнеса и общества, направленное на повышение уровня общественной безопасности и профилактику правонарушений.
