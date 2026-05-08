Карагандинские школьники создали роботов для работы в опасных зонах

В Карагандинская область прошёл областной конкурс Dosimetricrobot – 2026, участники которого представили роботов для работы в условиях химической и радиационной опасности, передает BAQ.KZ.

Конкурс организовали ДЧС Карагандинской области и управление образования региона.

Роботы должны заменить человека в опасной зоне

Главной задачей участников было создание устройств, способных выполнять работу спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций.

По словам начальника управления гражданской обороны ДЧС Ерасыл Сайпаш, робот должен дистанционно обследовать территорию, проводить замеры и определять уровень опасности без риска для жизни человека.

"Это позволяет не направлять спасателей в заражённую зону и снижает риск для их жизни", - отметил он.

Роботов испытали на специальном полигоне

В конкурсе приняли участие семь команд.

Сначала школьники защищали свои проекты и рассказывали о технических решениях и возможностях роботов. Затем устройства проверяли на специально подготовленном полигоне: они преодолевали препятствия, искали условного пострадавшего и проводили замеры.

Победителем стала команда Дворца школьников из Шахтинск. Второе место занял Дворец школьников Караганды, третье - специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий.

Робот победителей управлялся на расстоянии до километра

Разработка команды из Шахтинска успешно выполнила все задания конкурса.

Робот доставлял дозиметрическое оборудование, проводил замеры на условной зоне разлива, преодолевал препятствия и передавал видео оператору.

Устройство оснащено системой освещения, манипулятором, камерой и сигнализацией при обнаружении пострадавшего. Дальность управления составляет до одного километра.

В команде работали пять школьников 8–10 классов и два педагога.

Руководитель команды Яков Морозов отметил, что проект стал для участников серьезным инженерным опытом.

"Это возможность создать устройство, которое может приносить практическую пользу людям", - сказал педагог.

Разработку планируют испытать в условиях, приближенных к реальным

В ДЧС сообщили, что на базе представленного технического решения планируется создать более крупный промышленный вариант робота.

В дальнейшем устройство собираются испытать в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям - на транспорте и при моделировании аварий с разливом опасных веществ.

После апробации будет рассматриваться возможность практического применения разработки при ликвидации ЧС.