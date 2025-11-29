  • 29 Ноября, 09:55

Карагандинские спасатели через окно пришли на помощь троим детям

Инцидент произошёл в одном из многоэтажных домов района Казыбек би.

Сегодня, 09:26
АВТОР
МЧС РК Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26
73
Фото: МЧС РК

В Караганде сотрудники МЧС оперативно пришли на помощь матери, которая не смогла попасть в квартиру, где находились её трое малолетних детей 2017, 2019 и 2024 годов рождения, передаёт BAQ.KZ.

После безуспешных попыток дозвониться и достучаться до детей, обеспокоенная женщина обратилась за помощью к спасателям. Оперативно-спасательный отряд прибыл на место и, используя автолестницу, поднялся на нужный этаж. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри.

К счастью, дети мирно спали и не нуждались в медицинской помощи. Спасательная операция завершилась благополучно.

