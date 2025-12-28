Военнослужащие Карагандинской авиационной базы имени Нуркена Абдирова продолжают добрую традицию поддержки воспитанников детского дома "Әсем". С 2018 года они на постоянной основе навещают детей, и текущий год не стал исключением, передаёт BAQ.KZ.

Накануне Нового года воспитанники написали письма Деду Морозу, в которых поделились своими заветными желаниями и мечтами. Военнослужащие с готовностью взяли на себя роль волшебных помощников, подготовив подарки и праздничное настроение.

Такие встречи стали важной частью социальной работы авиабазы, способствуя укреплению связи армии и общества и даря детям внимание, заботу и веру в чудо.