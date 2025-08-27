Прокуратура Карагандинской области выявила факты незаконной реализации картофеля в крупных объемах, передает BAQ.KZ.

Проверка показала, что ряд сельхозпроизводителей продавали продукцию свыше 60 тонн вне товарных бирж, что является нарушением действующих правил.

Согласно приказу министра национальной экономики РК №142 от 26 февраля 2015 года, реализация свежего или охлажденного картофеля в таком объеме должна осуществляться исключительно через товарные биржи.

По координации прокуратуры региона Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции привлек к ответственности 12 сельхозпроизводителей. В их отношении составлено 69 протоколов по части 3 статьи 268 КоАП. Общая сумма штрафов составила 14,7 млн тенге.

В надзорном органе подчеркнули, что впредь реализация картофеля в объемах от 60 тонн будет возможна только через биржевые площадки. По данным прокуратуры, такие меры направлены на развитие конкуренции и обеспечение прозрачности ценообразования на аграрном рынке.