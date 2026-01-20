Карагандинский стадион "Шахтёр" готовят к требованиям UEFA
В Караганде ведется активная модернизация стадиона "Шахтёр" — одного из ключевых спортивных объектов города, передаёт BAQ.KZ.
В 2025 году на стадионе полностью обновили основание футбольного поля, установили систему жидкостного подогрева и проложили теплотрассу до индивидуального теплового пункта. Проведен капитальный ремонт зала тяжёлой атлетики, обновлены кровля, системы водоснабжения и отопления, частично заменены тренажёры, обеспечена доступность объекта для людей с ограниченными возможностями.
В феврале 2026 года планируется тестовый запуск системы подогрева поля, а в мае — укладка искусственного газона. Параллельно начнут монтаж прожекторного освещения, устройство тартанового покрытия легкоатлетического сектора и установка громкоговорителей и навесов над трибунами.
Строится крытый футбольный манеж с раздевалками, медицинским пунктом и вспомогательными помещениями. Это позволит проводить тренировки зимой и организовывать детские турниры, способствуя развитию спорта с раннего возраста.
Также запланирован капитальный ремонт футбольного поля стадиона "Локомотив" и реконструкция подтрибунных помещений стадиона "Шахтёр", чтобы объект соответствовал требованиям 4-й категории UEFA. Завершение реконструкции основного поля стадиона "Шахтёр" запланировано на этот год.
"2026 год станет этапом активной модернизации спортивной инфраструктуры с акцентом на завершении текущих проектов и внедрении новых. Меры по ремонту, оснащению и строительству обеспечат высокие стандарты качества и создадут комфортные условия для спортсменов и зрителей", — отметил директор КГКП "Шахтёр" Нурлан Рыстин.
