В Караганде ведется активная модернизация стадиона "Шахтёр" — одного из ключевых спортивных объектов города, передаёт BAQ.KZ.

В 2025 году на стадионе полностью обновили основание футбольного поля, установили систему жидкостного подогрева и проложили теплотрассу до индивидуального теплового пункта. Проведен капитальный ремонт зала тяжёлой атлетики, обновлены кровля, системы водоснабжения и отопления, частично заменены тренажёры, обеспечена доступность объекта для людей с ограниченными возможностями.

В феврале 2026 года планируется тестовый запуск системы подогрева поля, а в мае — укладка искусственного газона. Параллельно начнут монтаж прожекторного освещения, устройство тартанового покрытия легкоатлетического сектора и установка громкоговорителей и навесов над трибунами.

Строится крытый футбольный манеж с раздевалками, медицинским пунктом и вспомогательными помещениями. Это позволит проводить тренировки зимой и организовывать детские турниры, способствуя развитию спорта с раннего возраста.

Также запланирован капитальный ремонт футбольного поля стадиона "Локомотив" и реконструкция подтрибунных помещений стадиона "Шахтёр", чтобы объект соответствовал требованиям 4-й категории UEFA. Завершение реконструкции основного поля стадиона "Шахтёр" запланировано на этот год.