Ювелирный бренд из Караганды представил Казахстан на Неделе моды в Милане. Его основательница Ольга Целлер показала коллекцию украшений, созданных из стабилизированного угля — символа шахтёрского края, передает BAQ.KZ.

По словам дизайнера, идея использовать уголь пришла ей ещё в 2019 году, когда она разрабатывала аксессуары для проекта о городах Казахстана.

"Сначала уголь был хрупким и пачкал кожу. Со временем я научилась его стабилизировать с помощью ювелирной смолы — теперь он прочный и безопасный", — рассказала Ольга Целлер.

Мастерица вручную отбирает редкие кусочки антрацита — самого красивого и плотного сорта угля.

"В компании, где я покупаю уголь для отопления, уже знают, чем я занимаюсь, и специально откладывают мне ведёрко антрацита", — добавила дизайнер.

В Милан Ольга отправилась вместе с командой из 14 казахстанок, которые сами стали моделями её коллекции.

"Я хотела, чтобы украшения представляли обычные женщины — не профессиональные модели, а те, кто носит такие изделия в жизни", — отметила она.

Коллекция вызвала интерес у европейских экспертов моды, которые отметили оригинальность идеи и качество исполнения.