Несмотря на заверения, что повышение тарифов на электроэнергию не планируется, с 1 июля 2025 года в Караганде вступил в силу новый, более высокий тариф. Теперь жители города платят 11,42 тенге за кВт/ч без НДС вместо прежних 10 тенге, передает BAQ.KZ.

Решение о повышении было утверждено приказом №54-ОД от 26 июня 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Однако большинство потребителей о грядущих изменениях заранее не узнали.

Напомним, в начале июня представители ТОО "Қарағанды Жарық" уверяли горожан, что официальной информации о повышении нет. Между тем, спустя считаные недели выяснилось: тариф уже согласован и будет действовать в течение целого года – до 30 июня 2026 года.

Как пояснили в компании, рост цен проходит в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" - предполагается, что средства будут направлены на модернизацию оборудования и улучшение качества электроснабжения. Однако отсутствие прозрачности и оповещения вызвало критику со стороны жителей.

Карагандинцы возмущены тем, что узнали о росте цен постфактум. Многие считают, что такая практика подрывает доверие к поставщикам и регулирующим органам.