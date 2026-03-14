Карагандинцам продавали газовое топливо с риском переплаты
Станции выдали предписание устранить нарушения.
В Караганде проверка автогазозаправочной станции на улице Пригородная выявила нарушения законодательства страны, передает BAQ.kz со ссылкой на Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли РК.
Оказалось, что установка для заправки сжиженного газа типа УЗГС-01 не прошла обязательную поверку. Это значит, что показания оборудования могли быть неверными, а права потребителей — нарушены.
По закону эксплуатация неповеренных средств измерений запрещена. Предприниматель был привлечен к административной ответственности и получил штраф в 670 375 тенге.
Кроме того, станции выдали предписание устранить нарушения и провести проверку газовых колонок.
Контроль за точностью измерений на АГЗС необходим, чтобы потребители получали именно то количество оплаченного топлива.
