В Карагандинской области за десять месяцев текущего года жителям региона возместили более 84 млн тенге за нарушения их прав, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Департамент торговли и защиты прав потребителей.

С начала 2025 года ведомство получило 2528 обращений. Чаще всего карагандинцы жаловались на качество бытовых услуг — косметические, изготовление мебели, ремонт автомобилей и бытовой техники. Также поступали многочисленные обращения по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

"С начала 2025 года территориальный департамент провёл 36 внеплановых проверок по вопросам защиты прав потребителей. В результате на предпринимателей, нарушивших права потребителей, наложено 16 административных штрафов, вынесено 10 предупреждений. В целом с начала года в пользу потребителей возвращено 84 241 047 тенге", — сообщил руководитель департамента Абзал Рахымбаев.

Кроме того, за 10 месяцев сотрудники ведомства участвовали в 24 судебных процессах как третья сторона. В ноябре департамент рассмотрел коллективную жалобу жителей на качество уборки подъездов и работу индивидуального предпринимателя, оказывающего эту услугу.

Проверка выявила, что потребителям была предоставлена недостоверная информация о фактическом исполнителе услуги, а порядок расторжения договора оказался нарушен. Поскольку права более чем десяти граждан были ущемлены по одному вопросу, ведомство направило исполнителю досудебную претензию.

4 ноября предпринимателю предъявили требования расторгнуть договор, прекратить начисления для отказавшихся от услуги жителей и предоставить достоверные данные об исполнителе. Уже 6 ноября ведомству сообщили о выполнении всех условий: договор расторгнут, начисления прекращены с 1 декабря.