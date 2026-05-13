Карагандинцев приглашают на бесплатный прием врачей
Жителей приглашают на день открытых дверей в честь Всемирного дня борьбы с гипертонией.
Сегодня 2026, 18:08
140Фото: Архивное фото BAQ.kz
В Караганда 15 мая пройдет день открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, передает BAQ.kz.
Мероприятие состоится в консультативно-диагностическом центре областной клинической больницы. Жители города смогут бесплатно получить консультации кардиолога и нефролога без направления.
Врачи отмечают, что артериальная гипертония часто протекает бессимптомно, однако является одной из главных причин инфарктов, инсультов и заболеваний почек.
Специалисты подчеркивают, что своевременное обследование помогает выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить серьезные осложнения.
Прием пациентов будет проводиться с 09:00 до 17:00 по адресу: проспект С. Сейфуллина, 17.
