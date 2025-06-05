Карагандинцы против мусора: стихийным свалкам объявлена война
Карагандинцы берут инициативу в свои руки: борьба со свалками набирает обороты.
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Жители Караганды активно включились в борьбу со стихийными свалками, превращая проблемные участки в общественно полезные зоны, передает BAQ.KZ.
Так, Назгуль Жолдасбекова, жительница района ЖБИ, добилась начала расчистки заброшенного участка возле своего дома. Ранее здесь располагалось разрушенное общежитие, а со временем территория превратилась в мусорную свалку. Благодаря участию в программе "Бюджет народного участия", на этом месте появится детская площадка, установка которой запланирована на следующий год.
"Мы не раз обращались в акимат. И наконец нас услышали, — говорит Назгуль. — Здесь живут около 50 семей, много детей. Мы хотим, чтобы было цивилизованно".
По словам акима района Алихана Бокейхана Досбола Кулекеева, уже ликвидированы свалки по пяти адресам, а объём вывезенного мусора достиг 30 тысяч кубометров. До конца года эта цифра должна вырасти до 100 тысяч.
Мусоровывозящие компании теперь планируют заключать договоры с частным сектором, чтобы решить проблему на системной основе.
Аналогичная работа идёт и в районе имени Казыбек би. Активисты следят за чистотой, фиксируют нарушителей и сообщают данные в полицию. Только в этом году выявлено 8 несанкционированных свалок, три уже ликвидированы. Составлено 19 протоколов.
Особая активность отмечается у станции Большая Михайловка, где местная жительница Алмагуль Жанкина более 15 лет следит за порядком.
"Здесь чисто не потому, что мусора нет, а потому, что никто не проходит мимо беспорядка", — отмечает заместитель акима района Даулет Маханов.
Благодаря космической съёмке, экологи планируют точнее выявлять проблемные участки. Очистка продолжается в рамках акции "Таза Қазақстан" — в районах "Кунгея", у Фёдоровского водохранилища и вдоль дорог.
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