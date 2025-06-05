Жители Караганды активно включились в борьбу со стихийными свалками, превращая проблемные участки в общественно полезные зоны, передает BAQ.KZ.

Так, Назгуль Жолдасбекова, жительница района ЖБИ, добилась начала расчистки заброшенного участка возле своего дома. Ранее здесь располагалось разрушенное общежитие, а со временем территория превратилась в мусорную свалку. Благодаря участию в программе "Бюджет народного участия", на этом месте появится детская площадка, установка которой запланирована на следующий год.

"Мы не раз обращались в акимат. И наконец нас услышали, — говорит Назгуль. — Здесь живут около 50 семей, много детей. Мы хотим, чтобы было цивилизованно".

По словам акима района Алихана Бокейхана Досбола Кулекеева, уже ликвидированы свалки по пяти адресам, а объём вывезенного мусора достиг 30 тысяч кубометров. До конца года эта цифра должна вырасти до 100 тысяч.

Мусоровывозящие компании теперь планируют заключать договоры с частным сектором, чтобы решить проблему на системной основе.

Аналогичная работа идёт и в районе имени Казыбек би. Активисты следят за чистотой, фиксируют нарушителей и сообщают данные в полицию. Только в этом году выявлено 8 несанкционированных свалок, три уже ликвидированы. Составлено 19 протоколов.

Особая активность отмечается у станции Большая Михайловка, где местная жительница Алмагуль Жанкина более 15 лет следит за порядком.

"Здесь чисто не потому, что мусора нет, а потому, что никто не проходит мимо беспорядка", — отмечает заместитель акима района Даулет Маханов.

Благодаря космической съёмке, экологи планируют точнее выявлять проблемные участки. Очистка продолжается в рамках акции "Таза Қазақстан" — в районах "Кунгея", у Фёдоровского водохранилища и вдоль дорог.