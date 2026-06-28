Каракуртов в Мангистау стало больше: ученый развеял миф о «нашествии»

Жители Актау все чаще сообщают о встречах с каракуртами не только в степной местности, но и возле жилых домов. Однако говорить о «нашествии» опасных пауков или изменении их поведения не стоит. Как рассказал заведующий лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии РК Айдын Есжанов, Мангистауская область исторически входит в естественный ареал обитания каракуртов. Рост их численности связан с природными циклическими колебаниями, которые повторяются через несколько лет. Именно в такие периоды увеличивается количество встреч с людьми и число укусов.

Никакого нашествия или повышения агрессивности нет. Пауков просто стало больше, поэтому вероятность встретить их значительно выше, — пояснил ученый.

Еще одной причиной появления каракуртов в городской среде он назвал изменение условий в самих городах. Активное строительство, стихийные свалки, развитие инфраструктуры, а также более теплый городской микроклимат создают благоприятные условия для обитания пауков.

Арахнолог также опроверг распространенное мнение, что каракурты перебираются в города из-за нехватки пищи. По его словам, кормовой базы у них достаточно, а сокращение добычи, наоборот, привело бы к уменьшению численности популяции.

Напомним, ранее сообщалось, что за первые десять дней июня в Мангистауской области после укусов каракуртов в тяжелом состоянии были госпитализированы пять детей. В связи с этим медики призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности.