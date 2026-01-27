В Военном колледже имени Шокана Уалиханова в Щучинске зафиксированы случаи заболевания корью среди кадетов после их возвращения с каникул. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения, передает BAQ.KZ.

Сообщается, что после возвращения кадетов с каникулярного отпуска у части из них были выявлены признаки инфекционного заболевания. С учетом эпидемиологической ситуации предполагается, что заболевание носит завозной характер.

"На сегодняшний день 66 кадетов находятся под медицинским наблюдением в профильном лечебном учреждении. В двух случаях заболевание протекает с осложнениями, пациенты получают специализированную медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика. В колледже выявлены и изолированы контактные лица. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья оценивается как стабильное. В целях недопущения дальнейшего распространения инфекции в учебном заведении объявлен карантин", - говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что ситуация находится на контроле Министерства обороны Республики Казахстан и органов здравоохранения.