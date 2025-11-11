Каратист Жоламан Биғабыл завоевал бронзу на Играх исламской солидарности
Казахстанский каратист Жоламан Биғабыл стал бронзовым призёром Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.
Спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограммов и показал уверенные результаты на протяжении турнира. В поединке за третье место Биғабыл встретился с представителем Иордании Абдаллой Хаммадом. Казахстанец продемонстрировал тактическое преимущество и одержал убедительную победу, завоевав бронзовую медаль.
