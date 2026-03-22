Караул у коляски: в Таразе военные присмотрели за малышом

Сегодня 2026, 13:52
В Таразе во время празднования Наурыз мейрамы произошёл трогательный случай с участием военнослужащих Национальной гвардии. Молодая мама ненадолго оставила коляску с ребёнком, и рядом оказались гвардейцы воинской части 5513, передает BAQ.KZ.

Военнослужащие не растерялись и по очереди дежурили у коляски, фактически взяв её под своеобразный «караул».

История быстро разошлась в соцсетях, вызвав тёплую реакцию пользователей. Одни пожелали солдатам срочной службы удачи и скорейшего возвращения домой, другие с иронией задавались вопросом, куда же отлучилась мама.

В Национальной гвардии отмечают, что такие ситуации - часть повседневной службы. Ежедневно около 7 тысяч военнослужащих патрулируют улицы в 21 городе страны, обеспечивая безопасность и порядок.

 
 
 
 
 
