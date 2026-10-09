Каражанбас: новые зоны освоения и расширение ресурсной базы

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область провел совещание по вопросам деятельности АО «Каражанбасмунай» (КБМ). Ключевыми темами стали освоение новых участков месторождения, восполнение ресурсной базы и внедрение технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН).

По итогам 9 месяцев текущего года КБМ добыл 1 млн 549 тыс. тонн нефти. Для обеспечения дополнительной добычи предприятие реализует комплекс мер, направленных на повышение нефтеотдачи и вовлечение в разработку новых запасов. В Прибрежной зоне вводятся в эксплуатацию новые скважины, а на Восточном участке внедряются технологии паротеплового воздействия, включая чередующуюся закачку пара и воды. Дополнительный потенциал для роста добычи обеспечивают полимерное заводнение и зарезка боковых стволов.

Одним из направлений развития месторождения стало применение технологии зарезки боковых стволов, позволяющей возвращать в эксплуатацию ранее остановленные скважины. В текущем году работы проведены на трех скважинах бездействующего фонда, выведенных из эксплуатации из-за отсутствия забоя. Полученный опыт планируется использовать для дальнейшего повышения эффективности разработки. Кроме того, предусмотрено бурение четырех скважин с горизонтальным окончанием в сложных условиях расположения, в том числе одной — в Прибрежной зоне.

Освоение Прибрежной зоны — один из ключевых проектов по расширению ресурсной базы Каражанбаса.

Его реализация позволит увеличить геологические запасы до 12 млн тонн, а извлекаемые — до 3 млн тонн. На сегодняшний день на участке пробурено 30 скважин, из которых 8 являются оценочными и 22 — эксплуатационными. Дальнейшее развитие этой зоны позволит вовлекать дополнительные запасы в разработку и создавать основу для поддержания добычи на месторождении.

Наряду с развитием ресурсной базы КБМ продолжает внедрять цифровые решения для повышения эффективности производственных процессов и безопасности труда. С сентября 2026 года на предприятии действует информационная система «Управление поездками», разработанная КМГ совместно с ТОО «KMG Digital» для оптимизации работы автопарка. Также запущен проект «Электронный наряд-допуск», направленный на автоматизацию допуска к работам повышенной опасности, и продолжается масштабирование системы видеоаналитики TUMAR для предотвращения нарушений требований охраны труда. В рамках информационной системы ABAI разрабатываются алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации добычи и повышения точности инженерных расчетов.

По итогам совещания Асхат Хасенов поручил продолжить реализацию стратегических проектов по освоению новых участков, расширению ресурсной базы, увеличению коэффициента извлечения нефти и внедрению цифровых технологий.