В жилом массиве Орлеу (бывший Россовхоз) активная добыча песка у реки Илек поставила дома местных жителей под угрозу затопления, сообщает BAQ.kz.

Один из карьеров перегородил приток, который раньше уводил талые воды в реку. Весной паводки топят дворы и погреба, а в 2024 году четыре дома были разрушены полностью.

Жители жалуются на шум, вырубку деревьев и загрязнение, а компании, ведущие добычу, отделываются лишь мелкими штрафами. По их словам, расстояние от карьера до домов составляет всего 300–400 метров, хотя по закону должно быть около 1000 метров.

Спутниковые карты показывают, что карьер существует более десяти лет. Сейчас на месте образовались два крупных озера глубиной до двух метров, а летом песок добывают даже земснарядами.

Карьер принадлежит ТОО "Ақтөбе Таза-Құм". Акимат и "Ақтөбе жер мониторингі" подтверждают законность участка, но санврачи пока не выдали разрешение на работу. Ведомства начали проверки, рассматривают вопросы санитарной зоны и лесного фонда.

Пока решения нет, а жители опасаются, что весной паводок вновь затопит их дома.