Видеть дальние горизонты – Токаев утвердил состав экспертной группы по стратегическому развитию
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В Казахстане впервые утверждён состав новой Экспертной группы по вопросам стратегического развития при Президенте. Соответствующее распоряжение подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Экспертная группа будет анализировать возможные сценарии развития Казахстана, обсуждать результаты исследований и вырабатывать подходы к стратегическому планированию.
Новый орган призван сделать эту работу системной: эксперты будут регулярно оценивать долгосрочные вызовы и возможности, чтобы страна могла заранее определять приоритеты своего развития.
Это консультативно-совещательный орган при Президенте. Его задача – экспертная подготовка предложений, а не принятие государственных решений.
Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. К обсуждениям смогут приглашать представителей государственных органов, научных организаций, бизнеса и гражданского общества.
Работу группы будет обеспечивать Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте.
Кто вошёл в экспертную группу
Руководителем назначен вице-президент Казахстана Ерлан Карин. Его заместителями стали заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева и советник Президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.
Секретарём группы назначен директор Казахстанского института стратегических исследований Жандос Шаймарданов.
Среди участников – министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, заместитель председателя Курултая Динара Закиева, председатель правления «Казахтелекома» Багдат Мусин, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров и сооснователь Higgsfield AI Ерзат Дулат.
В состав также включены депутаты Курултая, специалисты по экономике, демографии, цифровизации, общественному развитию и представители бизнеса.
Полный состав Экспертной группы
Руководство:
-
Ерлан Карин – вице-президент Республики Казахстан, руководитель группы.
-
Аида Балаева – заместитель председателя Совета безопасности, заместитель руководителя.
-
Асет Иргалиев – советник Президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, заместитель руководителя.
-
Жандос Шаймарданов – директор Казахстанского института стратегических исследований, секретарь.
Члены Экспертной группы:
-
Динара Закиева – заместитель председателя Курултая, уполномоченный по правам ребёнка.
-
Саясат Нурбек – министр науки и высшего образования.
-
Дархан Ахмедиев – депутат Курултая, председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке.
-
Карлыгаш Джаманкулова – депутат Курултая.
-
Бурихан Нурмухамедов – депутат Курултая.
-
Айдос Сарым – депутат Курултая.
-
Марат Шибутов – депутат Курултая.
-
Рауан Кенжеханулы – член Қазақстан Халық Кеңесі, президент Международного общества «Қазақ тілі».
-
Багдат Мусин – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления «Казахтелекома».
-
Евгений Мухамеджанов – член Қазақстан Халық Кеңесі, основатель ECO Network.
-
Найла Мухтарова – член Қазақстан Халық Кеңесі, директор НИЦ «Молодёжь».
-
Айгуль Садвокасова – член Қазақстан Халық Кеңесі, директор Института философии, политологии и религиоведения.
-
Жулдызай Искакова – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления Казахстанского института общественного развития.
-
Газиз Абишев – директор Metropolitan Information Group.
-
Биржан Баткеев – председатель правления Института экономических исследований.
-
Ренат Бектуров – управляющий МФЦА.
-
Ануар Буранбаев – партнёр Центра исследований и консалтинга.
-
Эльдар Гумаров – председатель правления QazIndustry.
-
Ерлан Досымбеков – управляющий партнёр Ernst & Young в странах Кавказа и Центральной Азии, председатель правления Казахстанского совета иностранных инвесторов.
-
Ерзат Дулат – сооснователь Higgsfield AI.
-
Куаныш Жаиков – руководитель аналитического центра Desht.
-
Гульмира Илеуова – президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия».
-
Олег Мецик – специалист по форсайтам, директор регионального центра бережливых технологий «СИМКОН».
-
Максат Муханов – вице-президент Института актуальной политики.
-
Мадина Нургалиева – директор Института общественной политики.
-
Аяулым Сагынбаева – руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов Бюро национальной статистики.
-
Олжас Сакенов – заместитель директора Национального центра развития высшего образования.
-
Андрей Чеботарев – директор Центра актуальных исследований «Альтернатива».
-
Динара Шукижанова – президент «АгромашХолдинг KZ».
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