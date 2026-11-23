В Казахстане впервые утверждён состав новой Экспертной группы по вопросам стратегического развития при Президенте. Соответствующее распоряжение подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Экспертная группа будет анализировать возможные сценарии развития Казахстана, обсуждать результаты исследований и вырабатывать подходы к стратегическому планированию.

Новый орган призван сделать эту работу системной: эксперты будут регулярно оценивать долгосрочные вызовы и возможности, чтобы страна могла заранее определять приоритеты своего развития.

Это консультативно-совещательный орган при Президенте. Его задача – экспертная подготовка предложений, а не принятие государственных решений.

Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. К обсуждениям смогут приглашать представителей государственных органов, научных организаций, бизнеса и гражданского общества.

Работу группы будет обеспечивать Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте.

Кто вошёл в экспертную группу

Руководителем назначен вице-президент Казахстана Ерлан Карин. Его заместителями стали заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева и советник Президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

Секретарём группы назначен директор Казахстанского института стратегических исследований Жандос Шаймарданов.

Среди участников – министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, заместитель председателя Курултая Динара Закиева, председатель правления «Казахтелекома» Багдат Мусин, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров и сооснователь Higgsfield AI Ерзат Дулат.

В состав также включены депутаты Курултая, специалисты по экономике, демографии, цифровизации, общественному развитию и представители бизнеса.

Полный состав Экспертной группы

Руководство:

Ерлан Карин – вице-президент Республики Казахстан, руководитель группы. Аида Балаева – заместитель председателя Совета безопасности, заместитель руководителя. Асет Иргалиев – советник Президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, заместитель руководителя. Жандос Шаймарданов – директор Казахстанского института стратегических исследований, секретарь.

Члены Экспертной группы: