Государственный Советник Ерлан Карин, открывая пятое заседание Национального курултая с участием Президента, отметил, что в ходе четырех секций мероприятия выступило 70 членов курултая, передает BAQ.KZ.

"В рамках секций выступило около 70 участников курултая. В ходе обсуждений были озвучены свыше 200 предложений и рекомендаций. Все эти уже инициативы обобщены, с некоторыми из них поделятся члены курултая", - сказал Карин.

Ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.

Предыдущие заседания состоялись в 2022 году в Улытау, в 2023 год – в Туркестане, в 2024 году – в Атырау и в 2025 год – в Бурабае.