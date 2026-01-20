Карин: На секциях Национального курултая прозвучало более 200 предложений
Сегодня, 11:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
83Фото: Акорда
Государственный Советник Ерлан Карин, открывая пятое заседание Национального курултая с участием Президента, отметил, что в ходе четырех секций мероприятия выступило 70 членов курултая, передает BAQ.KZ.
"В рамках секций выступило около 70 участников курултая. В ходе обсуждений были озвучены свыше 200 предложений и рекомендаций. Все эти уже инициативы обобщены, с некоторыми из них поделятся члены курултая", - сказал Карин.
Ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.
Предыдущие заседания состоялись в 2022 году в Улытау, в 2023 год – в Туркестане, в 2024 году – в Атырау и в 2025 год – в Бурабае.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- Видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу попало в Сеть
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция