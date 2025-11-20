Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о промежуточных результатах деятельности Рабочей группы по Парламентской реформе, передает BAQ.KZ.

Как сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин, со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov в течение месяца получено около 300 предложений от граждан и общественных деятелей по данному вопросу.

Наряду с этим свои предложения направили 6 политических партий: "Amanat", "Ауыл", "Акжол", "Respublica", Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия. В них обозначены возможные механизмы функционирования однопалатного парламента и полномочий парламентских партий.

Также свои экспертные рекомендации внесли члены Рабочей группы по Парламентской реформе.

В настоящее время ведется анализ и обобщение поступивших предложений. На 2 декабря 2025 года запланировано проведение второго заседания Рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по отдельным направлениям.

Глава государства еще раз подчеркнул важность и значимость предстоящей парламентской реформы, которая станет новым этапом политических преобразований в стране.

Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать конкретные рекомендации по модернизации парламентской системы.