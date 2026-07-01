Политические партии получили достаточно времени для подготовки к выборам - Карин

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин прокомментировал назначение выборов в Курултай, отметив, что политические партии были заранее уведомлены о предстоящей избирательной кампании и имели достаточно времени для подготовки, передает BAQ.KZ.

Как написал Карин в своем Telegram-канале, еще в апреле Глава государства Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что выборы в Курултай состоятся в августе.

"То есть у политических партий было достаточно времени для подготовки к электоральной кампании", – подчеркнул Ерлан Карин.

По его словам, предстоящие выборы станут первыми всенародными выборами после вступления в силу новой Конституции.

"Данная электоральная кампания запускает процесс институциональной перезагрузки всей политической модели", – отметил он.

Карин также напомнил, что после выборов начнется формирование новых государственных институтов, предусмотренных Конституцией.

"Согласно новой Конституции именно после выборов в Курултай предстоит формирование Правительства, состава Қазақстан Халық Кеңесі и назначение ряда ключевых должностных лиц", – написал первый заместитель руководителя Администрации Президента.

По его словам, предстоящая избирательная кампания станет важным этапом практической реализации конституционной реформы и перехода к новой модели государственного управления.