  • 27 Ноября, 14:28

Карин представил инициативы Токаева на встрече с госсекретарём Кыргызстана

Казахстан и Кыргызстан готовят совместные инициативы в культуре и образовании.

Сегодня, 12:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Карин представил инициативы Токаева на встрече с госсекретарём Кыргызстана Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
106

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с Государственным секретарем Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, передает BAQ.KZ

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с Государственным секретарем Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым в Алматы.

Ерлан Карин рассказал о новых инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на дальнейшую модернизацию Казахстана.

В свою очередь Государственный секретарь Кыргызстана поделился планами по реализации проектов в сферах культуры и образования. 

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, подтвердили готовность к реализации совместных проектов и поддержке творческих инициатив двух государств.

В рамках программы пребывания Ерлан Карин и Марат Иманкулов посетили Национальный центральный музей, а также постановку мюзикла "Жамиля" Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Мюзикл был поставлен по мотивам одноименного произведения известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Самое читаемое

Наверх