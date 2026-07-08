Карин: решение Конституционного суда носит исключительно правовой характер

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин прокомментировал решение Конституционного суда, касающееся применения норм новой Конституции о сроках полномочий отдельных государственных должностных лиц, передает BAQ.KZ.

По словам Карина, опубликованным в его Telegram-канале, разъяснение Конституционного суда носит исключительно нормативно-правовой характер и связано с вступлением в силу Новой Конституции.

Он пояснил, что с 1 июля должны быть назначены должностные лица, на которых распространяется конституционная норма об однократности срока полномочий. Речь идет о Председателе Верховного суда, Генеральном прокуроре, Председателе и судьях Конституционного суда.

В этой связи возник вопрос, распространяется ли требование об однократности срока на тех, кто уже занимает эти должности, или их можно назначить повторно.

«Разъяснение Конституционного суда дает четкое правовое толкование — норма об однократности распространяется только на лиц, назначенных на соответствующие должности после вступления в силу новой Конституции. Аналогично по принципу единообразия данное разъяснение касается применения нормы однократности и к действующему Президенту», — написал Ерлан Карин.

При этом он подчеркнул, что решение суда не означает автоматического назначения или избрания какого-либо должностного лица.

«Положение об однократном семилетнем президентском сроке остается абсолютно неизменным. Данное толкование конституционных норм не означает автоматического назначения либо избрания какого-либо должностного лица. Оно определяет только наличие возможности быть избранным или назначенным», — отметил Карин.

По его словам, сегодняшнее назначение Генерального прокурора стало одним из первых практических шагов по реализации Новой Конституции.

Он также добавил, что решение Конституционного суда является частью процесса формирования новой государственно-политической модели. По его словам, сейчас в стране продолжается запуск новых институтов: назначены выборы в Курултай, политические партии проводят съезды, а также подписан указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».